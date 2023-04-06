Избирком Черногории: Милатович победил на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия Черногории утвердила окончательные итоги выборов президента страны, победу в голосовании одержал бывший глава минэкономразвития республики Яков Милатович.
Политик обошел действующего президента Мило Джукановича, который занимал пост главы государства с мая 2018 года.
В минувшее воскресенье в Черногории состоялся второй тур президентских выборов, напоминает RT. По данным избиркома, в голосовании участвовали 69,33% избирателей. Организация «Центр мониторинга и исследований» отмечала, что Милатович набрал 60% голосов; по информации «Центра демократического перехода», экс-министр получил 58,9% голосов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru