Избирком Черногории: Милатович победил на президентских выборах

Политик обошел действующего президента Мило Джукановича, который занимал пост главы государства с мая 2018 года.

В минувшее воскресенье в Черногории состоялся второй тур президентских выборов, напоминает RT. По данным избиркома, в голосовании участвовали 69,33% избирателей. Организация «Центр мониторинга и исследований» отмечала, что Милатович набрал 60% голосов; по информации «Центра демократического перехода», экс-министр получил 58,9% голосов.

