Захарова: у Москвы нет иллюзий по поводу развития отношений с Черногорией

В России нет никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией после избрания нового главы республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По её словам, Москва будет исходить из конкретных шагов, которые предпримет Подгорица.