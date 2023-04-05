Захарова: у Москвы нет иллюзий по поводу развития отношений с Черногорией
В России нет никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией после избрания нового главы республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По её словам, Москва будет исходить из конкретных шагов, которые предпримет Подгорица.
Захарова подчеркнула, что отношения двух стран на данный момент достигли своего исторического минимума.
Она также отметила, что изменение ситуации возможно лишь при наличии желания и политической воли для решения накопившихся за последние годы вопросов, проблем и противоречий.
Ранее главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Белый дом: США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам РФ
- В словах Зеленского увидели намек на вхождение Украины в состав Польши
- Возникшее в результате неисправности электроприбора возгорание в здании МО РФ ликвидировано
- Детский омбудсмен Львова-Белова: Машу Москалеву передали матери
- В США заявили о помощи НАТО в подготовке Украины к атаке на Крым
- Захарова: у Москвы нет иллюзий по поводу развития отношений с Черногорией
- Росстат: недельная инфляция в РФ ускорилась
- Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ
- Советник Пушилина оценил план Киева по захвату Крыма
- Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru