Захарова: у Москвы нет иллюзий по поводу развития отношений с Черногорией

В России нет никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией после избрания нового главы республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По её словам, Москва будет исходить из конкретных шагов, которые предпримет Подгорица.

Черногория объявила о высылке шести российских дипломатов

Захарова подчеркнула, что отношения двух стран на данный момент достигли своего исторического минимума.

Она также отметила, что изменение ситуации возможно лишь при наличии желания и политической воли для решения накопившихся за последние годы вопросов, проблем и противоречий.

Ранее главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаРоссияЧерногорияМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры