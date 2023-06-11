Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что победит на президентских выборах 2024 года и выгонит Джо Байдена из Белого дома, сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что его вызвали в суд

Он назвал его коррумпированным. Как отметил бывший президент, он о никогда не уступит и не будет побежден.

Ранее Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп

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