Из Молдавии де-факто депортировали российского ученого
Миграционные власти Молдавии де-факто депортировали российского ученого, политолога Наталью Нарочницкую. Об этом в своем Тelegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что женщина летела в эту страну.
По словам Захаровой, Нарочницкая два часа стояла перед молдавскими пограничниками, не понимая, почему ее не пускают.
«А ведь Наталья Нарочницкая - не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии», - отметила официальный представитель МИД РФ в своем посте, подчеркнув, что российского ученого признают во всем мире.
Она добавила, что после этого пограничники отправили политолога в тот же самолет, которым она прилетела в Молдавию. Захарова напомнила властям этой страны, что они «выбрали демократию, а не каменный век» и посоветовала не забывать об этом.
Ранее официальный представитель МИД РФ предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики.
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