Из Молдавии де-факто депортировали российского ученого

Миграционные власти Молдавии де-факто депортировали российского ученого, политолога Наталью Нарочницкую. Об этом в своем Тelegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что женщина летела в эту страну.

По словам Захаровой, Нарочницкая два часа стояла перед молдавскими пограничниками, не понимая, почему ее не пускают.

«А ведь Наталья Нарочницкая - не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии», - отметила официальный представитель МИД РФ в своем посте, подчеркнув, что российского ученого признают во всем мире.

Захарова: Киев перебрасывает на Донбасс тяжелую артиллерию

Она добавила, что после этого пограничники отправили политолога в тот же самолет, которым она прилетела в Молдавию. Захарова напомнила властям этой страны, что они «выбрали демократию, а не каменный век» и посоветовала не забывать об этом.

Ранее официальный представитель МИД РФ предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепортацияУченыеМолдавияРоссияМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры