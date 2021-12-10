Из Молдавии де-факто депортировали российского ученого

Миграционные власти Молдавии де-факто депортировали российского ученого, политолога Наталью Нарочницкую. Об этом в своем Тelegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что женщина летела в эту страну.

По словам Захаровой, Нарочницкая два часа стояла перед молдавскими пограничниками, не понимая, почему ее не пускают.

«А ведь Наталья Нарочницкая - не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии», - отметила официальный представитель МИД РФ в своем посте, подчеркнув, что российского ученого признают во всем мире.