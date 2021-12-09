Захарова: Киев перебрасывает на Донбасс тяжелую артиллерию
Украинское военное командование стягивает к линии соприкосновения с Донбассом тяжелую артиллерию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также фиксирует эту переброску украинских тяжелых вооружений. Как отметила российский дипломат, на восток Украины движется крупнокалиберная артиллерия и бронетанковая техника, а также ударные беспилотники турецкого производства.
Ранее Захарова заявила, что Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России.
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