Из Кабула вылетел третий немецкий самолет
Третий военно-транспортный самолет Германии вывез из Кабула еще 139 человек. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал в эфире телеканала ZDF.
Маас пояснил, что военные борты направляются в Ташкент. Уже оттуда гражданскими самолетами авиакомпании Lufthansa эвакуированных перевезут на территорию Германии. Маас подчеркнул, что в ночь на среду руководство ФРГ намерено вывезти из Афганистана еще 180 человек.
Издание Bild передает, что вторым немецким бортом A400M удалось вывезти из Кабула около 120 человек. Из-за хаоса, начавшегося в аэропорту, первый самолет вывез из Кабула только семерых человек.
США и члены блока НАТО вывозят из Афганистана своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с ними, после захвата власти талибами (представители запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"). Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, судя по тому, как моджахеды в короткий срок взяли власть, в «Талибане» много неглупых людей.
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