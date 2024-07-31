«Из ФСБ не придут»: Рогов об увольнении экс-главы департамента Минобороны Сапунова

Издание РБК ранее сообщило об увольнении Сапунова. С сентября 2017 года Сапунов был директором департамента имущественных отношений Минобороны, а в 2020 году возглавил департамент военного имущества. Рогов заявил, что экс-начальнику департамента оборонного ведомства вряд ли стоит ждать визита ФСБ, поскольку он покинул пост по собственному желанию.

«Мы не пересекались с Сапуновым, но знаю, что он уволился самостоятельно и что у него достаточно большой опыт управления городами ближнего Подмосковья, в частности, неофициальной столицей Подмосковья Красногорском и Краснознаменском. Уход с поста главы департамента в Минобороны был его личным решением, возможно, у Сапунова другие планы на будущее. Думаю, если он честный человек, ему незачем ждать визита ФСБ и бояться повторить участь крупных военачальников, оказавшихся в новостных сводках», — сказал Рогов.

Ранее в рамках дела о коррупции задержали бывшего замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова.

