«Из ФСБ не придут»: Рогов об увольнении экс-главы департамента Минобороны Сапунова
У Сапунова большой опыт управления подмосковными городами, увольнение из Минобороны было его личным решением, сказал НСН Владимир Рогов.
Экс-главе департамента военного имущества Минобороны Михаилу Сапунову не следует бояться визита ФСБ после увольнения, заявил НСН глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Издание РБК ранее сообщило об увольнении Сапунова. С сентября 2017 года Сапунов был директором департамента имущественных отношений Минобороны, а в 2020 году возглавил департамент военного имущества. Рогов заявил, что экс-начальнику департамента оборонного ведомства вряд ли стоит ждать визита ФСБ, поскольку он покинул пост по собственному желанию.
«Мы не пересекались с Сапуновым, но знаю, что он уволился самостоятельно и что у него достаточно большой опыт управления городами ближнего Подмосковья, в частности, неофициальной столицей Подмосковья Красногорском и Краснознаменском. Уход с поста главы департамента в Минобороны был его личным решением, возможно, у Сапунова другие планы на будущее. Думаю, если он честный человек, ему незачем ждать визита ФСБ и бояться повторить участь крупных военачальников, оказавшихся в новостных сводках», — сказал Рогов.
Ранее в рамках дела о коррупции задержали бывшего замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова.
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