Бывший замминистра обороны Булгаков арестован по делу о коррупции

Булгакова поместили в СИЗО «Бутырка» в Москве. Булгакова уже заключили под стражу.

«С фигурантом проводятся необходимые следственные действия», – отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В мае 2016 года Булгаков получил награду Герой РФ — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Булгаков отвечал в армии за техническое обеспечение — с 2015 по 2017 год курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины, также отвечал за снабжение российских войск в Сирии. В 2022 году был освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу», позже был назначен генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отклонил предложение о досудебном соглашении со следствием и настаивает на своей невиновности, напоминает «Свободная пресса».

