В Дипакадемии напомнили о принципе зеркальности при высылке дипломатов
Иван Сурма прокомментировал в эфире НСН объявление персонами нон грата двух немецких дипломатов в России.
Министерство иностранных дел ФРГ отреагировало на объявление персонами нон грата двух дипломатов в России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что принятое Москвой решение – неоправданно, сообщает RT.
Заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в интервью НСН сообщил, в дипломатическом корпусе в вопросами высылки принята зеркальность.
«Это будет вопрос, связанный с предъявлением соответствующих требований о высылке двух сотрудников посольства Германии в Москве. Приглашение посла в Министерство иностранных дел Российской Федерации связано с многосторонними проблемами», – сказал Иван Сурма.
Ранее сообщалось, что Москва объявила персонами нон грата представителей посольства Германии в качестве ответных мер: МИД ФРГ заявляло, что Россия не оказывала должного содействия в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.
По словам собеседника НСН, Россия давно запрашивала выдачу преступника, а также обращалась с соответствующим запросом в Интерпол.
«В итоге, как всегда в таких случаях, Интерпол, или другие структуры международного формата, выделяют политическую составляющую и не объявляют в международный розыск. Похожие прецеденты были с разными странами по разным поводам. Здесь кроме высылки сотрудников немецкого посольства в Москве будут обсуждаться потенциальные пункты для разрешения подобных ситуаций более мирным путем, без таких ангажированных поступков, как высылка дипломатов», – пояснил Сурма.
Ранее НСН сообщила, что Министерство иностранных дел Германии «с сожалением приняло к сведению» решение Москвы об объявлении персонами нон грата двух своих дипломатов в России. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. В МИД также отметили, что решение является неоправданным.
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