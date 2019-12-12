В Дипакадемии напомнили о принципе зеркальности при высылке дипломатов

Министерство иностранных дел ФРГ отреагировало на объявление персонами нон грата двух дипломатов в России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что принятое Москвой решение – неоправданно, сообщает RT.

Заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в интервью НСН сообщил, в дипломатическом корпусе в вопросами высылки принята зеркальность.

«Это будет вопрос, связанный с предъявлением соответствующих требований о высылке двух сотрудников посольства Германии в Москве. Приглашение посла в Министерство иностранных дел Российской Федерации связано с многосторонними проблемами», – сказал Иван Сурма.

Ранее сообщалось, что Москва объявила персонами нон грата представителей посольства Германии в качестве ответных мер: МИД ФРГ заявляло, что Россия не оказывала должного содействия в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.