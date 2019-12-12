МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

12 декабря 201912:49

Министерство иностранных дел Германии «с сожалением приняло к сведению» решение Москвы об объявлении персонами нон грата двух своих дипломатов в России. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В МИД также отмечают, что решение является неоправданным, сообщает RT.

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Ранее Германия выступила с аналогичными мерами: персонами нон грата были объявлены двое сотрудников российского посольства в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение обусловлено тем, что Москва прилагает недостаточно усилий по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе текущего года.

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».

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Фото: pixabay.com
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