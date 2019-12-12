МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

Министерство иностранных дел Германии «с сожалением приняло к сведению» решение Москвы об объявлении персонами нон грата двух своих дипломатов в России. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В МИД также отмечают, что решение является неоправданным, сообщает RT.