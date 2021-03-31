Италия заявила, что история о предполагаемом шпионаже не останется без ответа

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо пообещал на встрече с парламентариями, что дело о возможном шпионаже российского военного в Риме не останется без рассмотрения. Об этом сообщает Интерфакс.

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Ди Майо заявил, что такие действия являются "неприемлемыми", и пообещал, что у всех виновных в этом нарушении дипломатических норм "будут последствия". Министр подчеркнул, что ситуация, когда итальянский чиновник выдает информацию о НАТО за деньги, является недопустимой в правовом государстве.

Однако при этом глава ведомства отметил, что не намерен допускать рост напряжения в отношениях с другими государствами. Он напомнил, что для решения подобных конфликтов есть дипломатические каналы связи. Ранее власти Италии объявили о высылке двух якобы причастных к этому делу сотрудников российского посольства в Риме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СкандалИталияШпионаж
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