Италия заявила, что история о предполагаемом шпионаже не останется без ответа

Ди Майо заявил, что такие действия являются "неприемлемыми", и пообещал, что у всех виновных в этом нарушении дипломатических норм "будут последствия". Министр подчеркнул, что ситуация, когда итальянский чиновник выдает информацию о НАТО за деньги, является недопустимой в правовом государстве.

Однако при этом глава ведомства отметил, что не намерен допускать рост напряжения в отношениях с другими государствами. Он напомнил, что для решения подобных конфликтов есть дипломатические каналы связи. Ранее власти Италии объявили о высылке двух якобы причастных к этому делу сотрудников российского посольства в Риме.

