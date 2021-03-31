Глава МИД Италии подтвердил высылку двух сотрудников российской дипмиссии

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в своём Facebook заявил, что послу России Сергею Разову был передан протест итальянского правительства в связи с задержанием российского офицера по обвинению в шпионаже, сообщает РИА Новости.

Итальянский министр добавил, что Разова уведомили «о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу».

Ранее в посольстве России подтвердили задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщает RT.

В газете Corriere della Sera отметили, что арест офицера российской армии, который работал в посольстве РФ в Италии, невозможен из-за его дипломатического статуса.

