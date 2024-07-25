Италия выступила против отправки на Украину западных военных инструкторов

Италия не поддерживает отправку на Украину западных военных инструкторов и намерена содействовать вовлечению России в процесс переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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По мнению дипломата, привести Россию к столу переговоров может помочь поддержка Киева и его обороны.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил о бессмысленности проведения мирных переговоров по российско-украинскому конфликту без участия Китая и России.

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Фото: esteri.it
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