Боррель захотел выделить 3,5 млрд евро на оружие Киеву

«В случае необходимости, он может быть расширен еще на 3,5 миллиарда евро», – заявил он. Ранее дипломат отметил, что европейский фонд мира в 2023 году будет увеличен на 2 миллиарда евро.

На данный момент бюджет фонда составляет 5,7 миллиарда евро. На вооружение из него Украина получила 2,6 миллиарда евро, еще 500 миллионов – в качестве финансовой помощи.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран европейского союза вновь не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России. Решение о принятии новых ограничительных мер в отношении Москвы может быть принято до конца текущей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

