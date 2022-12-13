Боррель захотел выделить 3,5 млрд евро на оружие Киеву
Так называемый европейский фонд мира, который занимается поставками оружия Киеву, может быть увеличен на 3,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«В случае необходимости, он может быть расширен еще на 3,5 миллиарда евро», – заявил он. Ранее дипломат отметил, что европейский фонд мира в 2023 году будет увеличен на 2 миллиарда евро.
На данный момент бюджет фонда составляет 5,7 миллиарда евро. На вооружение из него Украина получила 2,6 миллиарда евро, еще 500 миллионов – в качестве финансовой помощи.
Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран европейского союза вновь не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России. Решение о принятии новых ограничительных мер в отношении Москвы может быть принято до конца текущей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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