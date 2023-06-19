В Германии призвали распустить Евросоюз

«Поэтому мы стремимся к упорядоченному роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций», — указано в документе.

По мнению парламентариев, Евросоюз и его глобалистские элиты превратили сообщество в «недемократическую конструкцию», которая привлекает все больше насилия и управляется «неконтролируемой бюрократией».

Также немецкая партия предлагает распустить Европарламент и противостоять дальнейшим ограничениям суверенитета стран в пользу Евросоюза.

Ранее глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер предложил Берлину отправить Украине не военную технику, а дипломатов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

