В Германии призвали распустить Евросоюз

Правая партия «Альтернатива для Германии» предложила начать контролируемый роспуск Евросоюза и создать новое экономическое сообщество. Об этом пишет Welt со ссылкой на проект программы политического объединения перед выборами в Европарламент.

Депутаты отметили, что «терпение в отношении ЕС исчерпано».

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«Поэтому мы стремимся к упорядоченному роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций», — указано в документе.

По мнению парламентариев, Евросоюз и его глобалистские элиты превратили сообщество в «недемократическую конструкцию», которая привлекает все больше насилия и управляется «неконтролируемой бюрократией».

Также немецкая партия предлагает распустить Европарламент и противостоять дальнейшим ограничениям суверенитета стран в пользу Евросоюза.

Ранее глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер предложил Берлину отправить Украине не военную технику, а дипломатов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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