Шольц: Украина вступит в Евросоюз после окончания конфликта
23 мая 202317:21
Украина вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит издание Die Welt.
«Горькая глава в истории нашего континента [...] закончится тем, что свободная Украина вступит в Евросоюз», - сказал Шольц.
Накануне министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что на сегодняшний день Россия не готова к переговорам по Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru