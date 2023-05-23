Шольц: Украина вступит в Евросоюз после окончания конфликта

Украина вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит издание Die Welt.

МИД Австрии: время дипломатического решения конфликта на Украине еще не пришло

«Горькая глава в истории нашего континента [...] закончится тем, что свободная Украина вступит в Евросоюз», - сказал Шольц.

Накануне министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что на сегодняшний день Россия не готова к переговорам по Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры