Источники в Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции РФ

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле считают триумфом. Источники, близкие к Кремлю, заявили, что результаты голосования значительно превзошли все ожидания, передает РБК.

Собеседники издания сообщили, что власти не рассчитывали на столько высокую явку из-за пандемии, непростой экономической ситуации, а также уже начавшегося дачного сезона. Между тем, реальным итогом стало то, что процент граждан, поддержавших изменения в Конституцию, оказались сопоставимыми с показателями, зафиксированными на президентских выборах в 2018 году, и существенно превзошли результаты голосования по Конституции в 1993 году, передает Ura.ru.