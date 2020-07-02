Источники в Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции РФ
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле считают триумфом. Источники, близкие к Кремлю, заявили, что результаты голосования значительно превзошли все ожидания, передает РБК.
Собеседники издания сообщили, что власти не рассчитывали на столько высокую явку из-за пандемии, непростой экономической ситуации, а также уже начавшегося дачного сезона. Между тем, реальным итогом стало то, что процент граждан, поддержавших изменения в Конституцию, оказались сопоставимыми с показателями, зафиксированными на президентских выборах в 2018 году, и существенно превзошли результаты голосования по Конституции в 1993 году, передает Ura.ru.
«Это триумф», — отметил один из источников. Он добавил, что голосование «в целом обошлось без скандалов».
Политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, чем опасно возможное досрочное проведение выборов в Госдуму.
«Мне лично идея досрочных выборов в Госдуму не представляется благотворной. До плановых выборов остался год и, на мой взгляд, любая такая чрезвычайщина особого смысла не имеет. И я не исключаю, что на фоне высоких результатов по итогам голосования по поправкам в Конституцию, будет принято решение не тянуть кота за хвост, а оперативно провести избирательную компанию и думскую тоже. Но могу сказать, что это даст очень серьёзную нагрузку на административную систему, потому что в сентябре нам ещё предстоит единый день голосования. Провести в такой короткий срок три масштабных голосования, это достаточно нетривиальная задача», - считает Минченко.
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