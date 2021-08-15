Источник в погранслужбе раскрыл положение дел на таджикско-афганской границе

«На таджикско-афганской границе ситуация сейчас спокойная, попыток перехода границы беженцами пока не наблюдалось», - сообщил представитель погранслужбы.

Талибы* (*боевики запрещённого в России террористического движения) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Сегодня талибы вошли в Кабул. Как передаёт РИА Новости, они захватили крупнейшую авиабазу Баграм, которую ранее передали афганским военным американцы.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы. По данным местных источников, представители радикального движения «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти в должна произойти сегодня в президентском дворце.

Прямой угрозы России действия талибов в Афганистане не несут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Мне кажется, что если так дело пойдет, то весь Афганистан могут захватить талибы. Для России напрямую это опасности не представляет. Если они будут вторгаться на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, тогда это, конечно, будет представлять для России опасность. В связи с этим мы будем проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», - сказал Шерин.

