Источник сообщил об освобождении города Саракиб в Идлибе
Сирийская армия взяла под контроль город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.
Также по данным источника армия окружает 3 наблюдательных пункта Турции.
Ранее сообщалось, что боевики покинули город под натиском армии правительства Сирии. Как отмечает агентство, Саракиб является ключевым городом в Идлибе в связи с расположением на пересечении международных трасс М4 и М5.
Накануне сообщалось, что российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Путин, в частности, отметил активизацию боевиков в регионе.
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