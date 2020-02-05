Источник сообщил об освобождении города Саракиб в Идлибе

5 февраля 202022:30

Сирийская армия взяла под контроль город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

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Также по данным источника армия окружает 3 наблюдательных пункта Турции.

Ранее сообщалось, что боевики покинули город под натиском армии правительства Сирии. Как отмечает агентство, Саракиб является ключевым городом в Идлибе в связи с расположением на пересечении международных трасс М4 и М5.

Накануне сообщалось, что российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Путин, в частности, отметил активизацию боевиков в регионе.


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ТЕГИ:Сирия