Источник сообщил об освобождении города Саракиб в Идлибе

Также по данным источника армия окружает 3 наблюдательных пункта Турции.

Ранее сообщалось, что боевики покинули город под натиском армии правительства Сирии. Как отмечает агентство, Саракиб является ключевым городом в Идлибе в связи с расположением на пересечении международных трасс М4 и М5.

Накануне сообщалось, что российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Путин, в частности, отметил активизацию боевиков в регионе.



