Разберутся без России? Турция отомстила Сирии за гибель солдат

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил разницу в потерях сторон.

«Скорее всего, гибель турецких солдат была случайностью. Вряд ли сирийская армия нанесла удар по блок-посту. А турецкий ответ был неслучайным. Удар был нанесен по заранее известным целям», - считает эксперт.

В провинции Идлиб в 2017 году при участии России, Ирана и Турции были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них сейчас контролируют силы президента Сирии Башара Асада, четвёртая по большей части контролируется террористами. Турки в соответствии с соглашениями открыли там несколько наблюдательных постов, которые оказались в эпицентре боевых действий.

Глава Минобороны Турции уже заявил, что в ночь атаки сирийских правительственных войск они уведомили действующих в регионе российских коллег о перемещении своих сил. Однако в сообщении Минобороны РФ говорится, что турки не предупредили Россию о перемещениях внутри идлибской зоны деэскалации. В понедельник после обстрела турки не явились на совместное с российскими коллегами патрулирование в районе города Кобани.

Чупрыгин в беседе с НСН предположил, что Турция попробует разобраться в конфликте с Сирией самостоятельно. «Эрдоган уже <…> предостерег Россию от вмешательства в конфликт между Турцией и Сирией. То есть вывел Россию за скобки этого конфликта. Эрдоган не хочет довести ситуацию до прямого противостояния с Россией», - отметил востоковед.

К слову, сирийская сторона до сих пор не предоставила информацию об ударе со стороны Турции. К утру 4 февраля на сайте государственного агентства SANA не было сообщений о турецкой атаке.

