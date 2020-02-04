Путин и Эрдоган обсудили Сирию по телефону

Президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным агентства, во время диалога лидеры обсудили обстрел военных Турции в Идлибе. Эрдоган заявил, что при таких атаках Турция будет пользоваться законным правом на самооборону.

В частности, Путин обратил внимание на резкий рост активности террористов в Идлибской зоне. Лидеры стран договорились о принятии срочных мер по линии министерств обороны для усиления координации действий в регионе.

Ранее сегодня сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ключевые обязательства по Сирии, которые Турция до сих пор не выполнила.



