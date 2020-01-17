Источник СМИ допустил досрочные выборы в Госдуму

Глава государства предложил поправки в Конституцию 15 января во время обращения к Федеральному Собранию. Одна из поправок должна усилить роль Госдумы: фактически именно нижняя палата парламента будет утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства. Президент не сможет их отвергнуть, но сможет увольнять министров.

Почти сразу после выступления Путина законодатели заявили, что работа над изменением Конституции может быть завершена уже в этом году. Президент создал профильную рабочую группу, в которую вошли более 70 общественных деятелей, сенаторов и депутатов. В их числе президент РСПП Шохин, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутаты Валентина Терешкова и Ирина Роднина, сенатор Алексей Пушков, писатель Захар Прилепин, казачий атаман Николай Долуда, пианист Денис Мацуев, врач-кардиохирург Лео Бокерия и многие другие.

Член рабочей группы, депутат Госдумы Ольга Баталина рассказала журналистам, что президент установил для них сжатые сроки. Источник «Коммерсанта» утверждает, что рабочей группе по изменению Конституцию отведены три с половиной месяца на подготовку поправок.

