Источник СМИ допустил досрочные выборы в Госдуму
Сжатые сроки работы над изменениями Конституции могут быть связаны с планами добавить в неё пункт о самороспуске Госдумы и сделать возможным проведение досрочных думских выборов. Такое мнение высказал источник газеты «Коммерсант», близкий к администрации президента России Владимира Путина.
Глава государства предложил поправки в Конституцию 15 января во время обращения к Федеральному Собранию. Одна из поправок должна усилить роль Госдумы: фактически именно нижняя палата парламента будет утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства. Президент не сможет их отвергнуть, но сможет увольнять министров.
Почти сразу после выступления Путина законодатели заявили, что работа над изменением Конституции может быть завершена уже в этом году. Президент создал профильную рабочую группу, в которую вошли более 70 общественных деятелей, сенаторов и депутатов. В их числе президент РСПП Шохин, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутаты Валентина Терешкова и Ирина Роднина, сенатор Алексей Пушков, писатель Захар Прилепин, казачий атаман Николай Долуда, пианист Денис Мацуев, врач-кардиохирург Лео Бокерия и многие другие.
Член рабочей группы, депутат Госдумы Ольга Баталина рассказала журналистам, что президент установил для них сжатые сроки. Источник «Коммерсанта» утверждает, что рабочей группе по изменению Конституцию отведены три с половиной месяца на подготовку поправок.
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