Источник не подтвердил блокировку Кипром «белорусских» санкций ЕС
В министерстве иностранных дел Кипра не подтвердили появившуюся в западных информационных агентствах информацию о том, что Никосия якобы блокирует введений санкций ЕС против белорусских чиновников. Для их вступления в силу необходимо одобрение всех 27 стран Евросоюза.
Неназванный источник РИА Новости в МИД Кипра по этому поводу сказал: «Нет, это неправда».
Ранее агентства Bloomberg, DPA и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждали, что Кипр в обмен на согласие по санкциям против Минска хочет решить вопрос с санкциями против Турции. Турецкие компании ведут буровые работы на спорном участке шельфа в морской зоне Кипра.
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