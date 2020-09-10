Источник не подтвердил блокировку Кипром «белорусских» санкций ЕС

В министерстве иностранных дел Кипра не подтвердили появившуюся в западных информационных агентствах информацию о том, что Никосия якобы блокирует введений санкций ЕС против белорусских чиновников. Для их вступления в силу необходимо одобрение всех 27 стран Евросоюза.

Неназванный источник РИА Новости в МИД Кипра по этому поводу сказал: «Нет, это неправда».

Ранее агентства Bloomberg, DPA и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждали, что Кипр в обмен на согласие по санкциям против Минска хочет решить вопрос с санкциями против Турции. Турецкие компании ведут буровые работы на спорном участке шельфа в морской зоне Кипра.

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ФОТО: Флаг Кипра. Фото: Dan Nevill//Flickr
ТЕГИ:БелоруссияКипрСанкции ЕС
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