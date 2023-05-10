Источник: Консенсуса по продлению зерновой сделки нет
Консенсуса между сторонами зерновой сделки по продлению соглашения пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Встреча высокого уровня по зерновой инициативе в четырехстороннем формате пройдет в Стамбуле 10-11 мая, напоминает Газета.ру.
По словам собеседника РИА Новости, предстоящие переговоры по соглашению будут решающими. Однако пока в этом вопросе «нет продвижений», пишет «Свободная пресса».
«Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — указал источник.
Как отметил собеседник агентства, Россия демонстрирует конструктивный подход и ожидает выполнения своих условий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы
- Маск заявил, что не договаривался с Карлсоном о запуске шоу в Twitter
- Источник: Консенсуса по продлению зерновой сделки нет
- Столтенберг усомнился в участии НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня
- Система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском
- Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию
- СМИ: В Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул животных
- Американский генерал назвал победу Украины в конфликте с Россией главным страхом НАТО
- В Донбассе погиб сотрудник офиса Зеленского
- Эксперт: ВСУ подготовили около 80 тысяч бойцов для контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru