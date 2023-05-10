Источник: Консенсуса по продлению зерновой сделки нет

Встреча высокого уровня по зерновой инициативе в четырехстороннем формате пройдет в Стамбуле 10-11 мая, напоминает Газета.ру.

По словам собеседника РИА Новости, предстоящие переговоры по соглашению будут решающими. Однако пока в этом вопросе «нет продвижений», пишет «Свободная пресса».

«Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — указал источник.

Как отметил собеседник агентства, Россия демонстрирует конструктивный подход и ожидает выполнения своих условий.

