Источник: ЕС поставит условия присоединения России к G7

Участники Евросоюза, входящие в «Большую семёрку» могут одобрить возвращение формата G8 за счёт присоединения России только при условии реализации минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейской дипломатии.

Он напомнил, что Евросовет в 2015 году принял решение о невозможности прежних отношений с Москвой до выполнения минских договоренностей по Украине. Такая же позиция будет определять мнение стран, входящих в ЕС, при обсуждении возможности возвращения России в G7.

Саммит G7 откроется во французском Биаррице 24 августа. Вопрос присоединения Москвы к «семёрке» не входит в официальную повестку дня, однако участники могут обсудить его в рамках диалога о дальнейших отношениях с РФ, отметил источник. Как отмечает РИА ФАН, любой из лидеров - участников саммита может поднять эту тему.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным высказался за возвращение России в «большую восьмерку», однако позднее поставил условием разрешение кризиса на Украине. Президент США Дональд Трамп 20 августа высказался в поддержку идеи присоединения России к «семёрке».

