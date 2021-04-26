Зеленский хочет в Москву. К чему это приведет?

Владимир Зеленский поручил главе своего офиса организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС. По словам президента Украины, он распорядился связаться с администрацией президента Путина для определения сроков и места возможной встречи.

Место, впрочем, уже определено Владимиром Путиным. И совсем не то, куда его приглашал сам Владимир Зеленский. 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В ответ президент России заявил, что, если его украинский коллега хочет обсудить проблему Донбасса, ему следует это сделать сначала с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и только потом с российским руководством как с третьей стороной. Путин добавил, что российская сторона готова поговорить с Украиной о двусторонних отношениях, и предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время».

Сначала на предложение Путина, чтобы Зеленский приехал в Москву, в Киеве разве что не фыркнули, полностью исключив такую возможность. Однако теперь сам Зеленский утверждает: все идет к тому, что встреча состоится. По его сегодняшним словам, ему важна суть встречи, а «где именно она будет – это детали».

В России согласие Зеленского приехать в Москву прокомментировали весьма сдержанно: представитель Кремля Дмитрий Песков ограничился констатацией того, что деталей готовящейся встречи пока нет.

Фон, который представляют собой двусторонние отношения на текущем этапе, пока все мрачнее. Ко всем ранее имевшимся противоречиям теперь добавилась взаимная высылка дипломатов Москвой и Киевом, которая стараниями последнего рискует оказаться затяжным процессом. Российский МИД сегодня объявил о высылке сотрудника посольства Украины в Москве. Эта мера стала ответом на аналогичные действия Киева в отношении сотрудника российской дипмиссии на Украине, - заявили на Смоленской площади. Киев симметричного ответа не стерпел: Украина в ближайшее время объявит о новой высылке российского дипломата, - предупредил представитель украинского МИДа. Тем самым проигнорировав предупреждение российского МИДа, что в случае продолжения враждебных действий против российских дипломатов на Украине Москва примет меры на основе взаимности.

Для Владимира Зеленского встреча с президентом России событие с последствиями из разряда «оба хуже» - анафеме предадут в любом случае. Встретится – проклянут те, кто не приемлет переговоры с «оккупантами». Не встретится – те, кто сочтет, что таким образом он упускает редкий шанс на решение кучи стоящих перед Украиной проблем.

