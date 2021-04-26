Путин и Макрон обсудили конфликт в Донбассе
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран уделили особое внимание внутриукраинскому конфликту, выразив обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе.
«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений», — сообщает Кремль.
В беседе была акцентирована необходимость выполнения Украиной ранее достигнутых договоренностей по Донбассу, прежде всего, по налаживанию диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и правовому оформлению особого статуса региона.
Кроме того, Макрон поделился с Путиным деталями недавних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подтвердили настрой на продолжение взаимодействия Москвы и Парижа в рамках «нормандского формата».
Также президенты обсудили ряд международных вопросов, борьбу с распространением коронавируса и условились о продолжении регулярного диалога по актуальным проблемам международной и двусторонней повестки.
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