Исследование показало падение рейтинга поддержки Байдена

Рейтинг поддержки главы Белого дома Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Hill и HarrisX.

Так, 61% американских избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, однако уровень его поддержки по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.