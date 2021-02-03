Исследование показало падение рейтинга поддержки Байдена

Рейтинг поддержки главы Белого дома Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Hill и HarrisX.

Так, 61% американских избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, однако уровень его поддержки по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.

Медведев считает, что Байден не настроен на нормализацию отношений с Россией

За неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев упал на шесть процентных пунктов, а оценка демократами действий президента США не изменилась.

Ранее советник президента США Джозефа Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на онлайн-выступлении в Институте мира в Вашингтоне предположил, что отношения между США и Россией при администрации Байдена будут сложными. Об этом сообщает РИА Новости.

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