Исследование показало падение рейтинга поддержки Байдена
Рейтинг поддержки главы Белого дома Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности главы государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование Hill и HarrisX.
Так, 61% американских избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, однако уровень его поддержки по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.
За неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев упал на шесть процентных пунктов, а оценка демократами действий президента США не изменилась.
Ранее советник президента США Джозефа Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на онлайн-выступлении в Институте мира в Вашингтоне предположил, что отношения между США и Россией при администрации Байдена будут сложными. Об этом сообщает РИА Новости.
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