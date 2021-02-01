Медведев считает, что Байден не настроен на нормализацию отношений с Россией

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый президент США Джо Байден пока не настроен на нормализацию отношений с Россией.

Медведев подчеркнул в интервью российским СМИ, что это «неправильно».

При этом зампред Совбеза воздержался от прогнозов на то, как будут выстраиваться отношения Москвы и Вашингтона при Байдене. Он высказал мнение, что «вряд ли будут какие-то существенные изменения», отметив, что это будет зависеть от настроя американской стороны.

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«Если такого рода установки [подчиненным Байдена] будут даны, контакты будут. Если не будут даны, значит, их не будет. Это от них зависит», - сказал Медведев журналистам, добавив, что Россия настроена на диалог, даже если позиции стран по каким-то вопросам не совпадают.

Медведев также отметил, что в свое время Байден произвел на него впечатление «вежливого, нормального человека».

Также Медведев заявил, что период президентства Дональда Трампа стал разочарованием для Москвы, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДмитрий Медведев
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