Медведев считает, что Байден не настроен на нормализацию отношений с Россией

«Если такого рода установки [подчиненным Байдена] будут даны, контакты будут. Если не будут даны, значит, их не будет. Это от них зависит», - сказал Медведев журналистам, добавив, что Россия настроена на диалог, даже если позиции стран по каким-то вопросам не совпадают.

Медведев также отметил, что в свое время Байден произвел на него впечатление «вежливого, нормального человека».

Также Медведев заявил, что период президентства Дональда Трампа стал разочарованием для Москвы, пишет «Газета.ру».



