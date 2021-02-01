Медведев считает, что Байден не настроен на нормализацию отношений с Россией
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый президент США Джо Байден пока не настроен на нормализацию отношений с Россией.
Медведев подчеркнул в интервью российским СМИ, что это «неправильно».
При этом зампред Совбеза воздержался от прогнозов на то, как будут выстраиваться отношения Москвы и Вашингтона при Байдене. Он высказал мнение, что «вряд ли будут какие-то существенные изменения», отметив, что это будет зависеть от настроя американской стороны.
«Если такого рода установки [подчиненным Байдена] будут даны, контакты будут. Если не будут даны, значит, их не будет. Это от них зависит», - сказал Медведев журналистам, добавив, что Россия настроена на диалог, даже если позиции стран по каким-то вопросам не совпадают.
Медведев также отметил, что в свое время Байден произвел на него впечатление «вежливого, нормального человека».
Также Медведев заявил, что период президентства Дональда Трампа стал разочарованием для Москвы, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Путин поручил оценить целесообразность создания российского суда по правам человека
- Китайский политолог предрек США упадок
- Медведев объяснил отказ обсуждать принадлежность Курил поправками в Конституцию
- Медведев считает, что Байден не настроен на нормализацию отношений с Россией
- Медведев назвал расплатой за поддержку цветных революций США штурм Капитолия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru