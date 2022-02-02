Песков: Россия не намерена публично обсуждать переговоры по гарантиям безопасности

По его словам, Москва не причастна к обнародованию документов, поэтому за комментариями следует обращаться в газету или к испанскому руководству.

«Мы, конечно, видели эту публикацию... На данной стадии, по крайней мере, мы не хотим ничего обсуждать публично», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин оценил ответы «в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России».

Ранее испанская газета El Pais заявила, что в её распоряжении оказался ответ США и НАТО на российские предложения по безопасности, в котором не были учтены требования РФ, касающиеся недопущения расширения альянса, сообщает RT.

