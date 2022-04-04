Франция объявила о высылке около 30 российских дипломатов
Французские власти приняли решение выслать часть российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречат интересам безопасности страны. Об этом заявили в МИД Франции.
О количестве высылаемых дипломатов пока не сообщалось. По информации французского телеканала BFM, Париж покинут «примерно 30 российских дипломатов».
В МИД РФ заявили о скором ответе на заявления Парижа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых антироссийских санкций из-за ситуации в украинском городе Буча.
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