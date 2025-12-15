Испания выделила Украине €2 млрд помощи

По его словам, речь идёт о всех видах помощи, «в том числе военной».

Санчес добавил, что три месяца назад в Мадриде был создан офис, который займётся вопросами реформ и модернизации Украины.

Ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине шестого транша макрофинансовой поддержки объемом €2,3 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».