Испания выделила Украине €2 млрд помощи

Власти Испании выделили Украине €2 млрд помощи. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

По его словам, речь идёт о всех видах помощи, «в том числе военной».

Санчес добавил, что три месяца назад в Мадриде был создан офис, который займётся вопросами реформ и модернизации Украины.

Ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине шестого транша макрофинансовой поддержки объемом €2,3 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

