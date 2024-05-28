Испания официально признала государство Палестина
Испания официально признаёт Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщает пресс-служба испанского МИД.
Как заявил глава внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес, это единственный путь к достижению мира между Израилем и Палестиной.
Премьер-министр королевства Педро Санчес, в свою очередь, указал, что признание Палестины - это «правильный поступок».
«Мы верим, что это поможет построить более безопасное и стабильное Средиземноморье», - подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru