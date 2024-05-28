Испания официально признала государство Палестина

Испания официально признаёт Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщает пресс-служба испанского МИД.

Нетаньяху: Никакое давление не остановит Израиль

Как заявил глава внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес, это единственный путь к достижению мира между Израилем и Палестиной.

Премьер-министр королевства Педро Санчес, в свою очередь, указал, что признание Палестины - это «правильный поступок».

«Мы верим, что это поможет построить более безопасное и стабильное Средиземноморье», - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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