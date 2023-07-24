Испания направила Украине новую партию бронетранспортеров и танков Leopard
Правительство Испании направило Украине новую партию бронетранспортеров и танков Leopard, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что это четыре Leopard 2A4, которые будут добавлены к шести переданным ранее "Леопардам" с такими же характеристиками. Также груз содержит 10 бронетранспортеров, 10 грузовиков и несколько карет скорой помощи, боеприпасы.
«Судно с военными и гуманитарными материалами, вышедшее из порта Сантандера, может прибыть в порт Украины в начале августа», - уточняется в Министерства.
Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что в Польше начал работу центр по ремонту и обслуживанию поставляемых Киеву танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru