Испания и Украины подписали соглашение о безопасности

Более 22 тонн продукции куплено за первые два дня фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя» Экспортеры Москвы помогут составить план международных выставок на три года Новый кампус МГТУ имени Баумана готов на 90% Конкурс по разработке арт-объектов объявлен в Москве Жара до 30 °C придёт в столицу со среды