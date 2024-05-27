Испания и Украины подписали соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель правительства Испании Педро Санчес подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что документ направлен на то, чтобы гарантировать военную поддержку Киеву.
Как пишет El País, соглашение предусматривает, что Испания передаст Украине пакет военной помощи на рекордную сумму 1,129 млрд евро, в который в том числе войдут ракеты Patriot и танки Leopard 2A4.
Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Королевство передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минсельхоз рассмотрит возможность поставок яблок из других стран
- Путин пообещал обеспечить достойные условия работающим в РФ узбекистанцам
- Дочь художника потребовала от Русского музея вернуть четыре картины отца
- Режиссер «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney
- Попова сравнила выявленный в России штамм COVID-19 FLiRT с кишечной инфекцией
- Испания и Украины подписали соглашение о безопасности
- ЕС опубликовал новый режим санкций против России
- Гладков пригрозил не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны
- Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий генсека НАТО
- Путин: Доля рубля в коммерческих сделках с Узбекистаном достигла 58%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru