Испания и Украины подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель правительства Испании Педро Санчес подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что документ направлен на то, чтобы гарантировать военную поддержку Киеву.

Как пишет El País, соглашение предусматривает, что Испания передаст Украине пакет военной помощи на рекордную сумму 1,129 млрд евро, в который в том числе войдут ракеты Patriot и танки Leopard 2A4.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Королевство передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 750 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВооружениеСоглашениеУкраинаИспания

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