Исландия объявила о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа

Власти Исландии приняли решение с 1 августа 2023 года приостановить деятельность посольства страны в Москве, сообщает пресс-служба МИД республики.

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В сообщении говорится, что от России также потребовали ограничить работу своего посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства.

Отмечается, что МИД Исландии уведомил посла РФ о принятых решениях, указав, что о разрыве дипломатических отношений речи не идёт.

Ранее власти Румынии объявили, что из страны будет выслан 51 сотрудник российского посольства в Бухаресте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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