Исландия объявила о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа

В сообщении говорится, что от России также потребовали ограничить работу своего посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства.

Отмечается, что МИД Исландии уведомил посла РФ о принятых решениях, указав, что о разрыве дипломатических отношений речи не идёт.

Ранее власти Румынии объявили, что из страны будет выслан 51 сотрудник российского посольства в Бухаресте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».