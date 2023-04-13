Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства
Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, сообщает пресс-служба норвежского МИД.
Министр иностранных дел Королевства Анникен Хюитфельт заявила, что российских дипломатов подозревают в разведывательной деятельности и сотрудничестве со спецслужбами России.
«Они... вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом», - подчеркнула она, отметив, что указанные сотрудники посольства РФ должны будут покинуть Норвегию в ближайшее время.
Хюитфельт также добавила, что норвежские власти не будут выдавать визы гражданам России, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Ранее власти Австрии объявили о высылке из страны четырёх российских дипломатов из-за совершения ими «действий, несовместимых с их дипломатическим статусом», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru