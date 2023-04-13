Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства

Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, сообщает пресс-служба норвежского МИД.

Российские дипломаты покидают Болгарию после объявления их персонами нон грата

Министр иностранных дел Королевства Анникен Хюитфельт заявила, что российских дипломатов подозревают в разведывательной деятельности и сотрудничестве со спецслужбами России.

«Они... вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом», - подчеркнула она, отметив, что указанные сотрудники посольства РФ должны будут покинуть Норвегию в ближайшее время.

Хюитфельт также добавила, что норвежские власти не будут выдавать визы гражданам России, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее власти Австрии объявили о высылке из страны четырёх российских дипломатов из-за совершения ими «действий, несовместимых с их дипломатическим статусом», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Российское ПосольствоВысылкаДипломатыНорвегия

Горячие новости

Все новости

партнеры