«Искусственные протесты»: В Сербии не увидели признаков «Майдана» по образу Киева
Прошедшие протесты не получили большой поддержки у сербов, при этом лидеры оппозиции «кинули» митингующих, отметил в эфире НСН политолог Стеван Гайич.
Протесты, прошедшие в Белграде из-за недовольства результатами парламентских выборов, вряд ли приведут к новому «Майдану», заявил сербский политолог Стеван Гайич в интервью НСН. Однако, указал он, видно, что у протеста была поддержка из-за рубежа.
Вечером 24 декабря представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда, снесли в нем дверь и попытались прорваться внутрь. Протестующие требовали отменить результаты парламентских выборов, победителем которых стала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Сербский премьер Ана Брнабич поблагодарила ФСБ за то, что Россия предупредила их о готовящемся «Майдане» в Белграде. Гайич не увидел признаков «Майдана».
«О признаках "Майдана" рано говорить… Дело в том, что на акцию протеста в самом начале вышло очень мало людей, вчера тоже было относительно мало людей. По белградским меркам три тысячи людей на протестах – это небольшой протест, это максимум, который вчера мог быть. Если бы полиция применила слишком большое насилие, то это вызвало бы реакцию, но этого не было, полиция специально была сдержана. Лидеры оппозиции кинули народ: когда начали разбивать стекла, они исчезли. Это говорит о том, что хотели подставить кого-то, а самих себя защитить», - сказал Гайич.
Он отметил, что реальной поддержки среди сербов у прошедших протестов не было. При этом, по словам Гайича, беспорядки выглядели «искусственно».
«Ситуация гораздо более сложная. Это была не вся оппозиция, это примерно половина от нее. Даже в этой коалиции нельзя назвать все силы прозападными. Другая часть оппозиции абсолютно антизападная. Реальной поддержки к тому протесту нет. Серьезные протесты были в 2020 году, когда были антиковидные протесты. Сейчас это выглядит очень искусственно. Основная проблема у коалиции «Сербия против насилия» в том, что очень мало людей вышло», - указал собеседник НСН.
Кроме того, политолог заметил, что протесты активно поддерживали западные СМИ.
«Все время этот процесс медийно поддерживало телевидение N1, которое находится в сети CNN, в United Group, который возглавлял раньше Девид Петреус, бывший шеф ЦРУ. N1 и United Group все время раздували это, как будто протест гораздо более драматичен, чем есть на самом деле. Видно, что существует поддержка извне», - резюмировал он.
Ранее на фоне беспорядков президент Сербии Александр Вучич собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и анонсировал срочное обращение к нации. Он отметил, что протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию суверенитета и самостоятельности. Также Вучич уточнил, что у здания парламента собралось порядка 2,5 тысячи человек, из которых меньше половины участвовали в беспорядках, передает «Радиоточка НСН».
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