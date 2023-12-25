«Искусственные протесты»: В Сербии не увидели признаков «Майдана» по образу Киева

Вечером 24 декабря представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда, снесли в нем дверь и попытались прорваться внутрь. Протестующие требовали отменить результаты парламентских выборов, победителем которых стала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Сербский премьер Ана Брнабич поблагодарила ФСБ за то, что Россия предупредила их о готовящемся «Майдане» в Белграде. Гайич не увидел признаков «Майдана».

«О признаках "Майдана" рано говорить… Дело в том, что на акцию протеста в самом начале вышло очень мало людей, вчера тоже было относительно мало людей. По белградским меркам три тысячи людей на протестах – это небольшой протест, это максимум, который вчера мог быть. Если бы полиция применила слишком большое насилие, то это вызвало бы реакцию, но этого не было, полиция специально была сдержана. Лидеры оппозиции кинули народ: когда начали разбивать стекла, они исчезли. Это говорит о том, что хотели подставить кого-то, а самих себя защитить», - сказал Гайич.

Он отметил, что реальной поддержки среди сербов у прошедших протестов не было. При этом, по словам Гайича, беспорядки выглядели «искусственно».

«Ситуация гораздо более сложная. Это была не вся оппозиция, это примерно половина от нее. Даже в этой коалиции нельзя назвать все силы прозападными. Другая часть оппозиции абсолютно антизападная. Реальной поддержки к тому протесту нет. Серьезные протесты были в 2020 году, когда были антиковидные протесты. Сейчас это выглядит очень искусственно. Основная проблема у коалиции «Сербия против насилия» в том, что очень мало людей вышло», - указал собеседник НСН.

Кроме того, политолог заметил, что протесты активно поддерживали западные СМИ.