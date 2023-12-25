Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках

Президент Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили на 25 декабря встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко. Как указал глава государства, серьезные травмы в результате протестов получили два сотрудника правоохранительных органов, задержаны более 35 человек.

Ранее Вучич в ходе экстренного обращения к жителям страны отказался считать протесты около здания администрации Белграда революцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

