Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках
Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне беспорядков, которые произошли перед администрацией Белграда, в эфире телеканала Pink поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящейся акции протеста.
Президент Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили на 25 декабря встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко. Как указал глава государства, серьезные травмы в результате протестов получили два сотрудника правоохранительных органов, задержаны более 35 человек.
Ранее Вучич в ходе экстренного обращения к жителям страны отказался считать протесты около здания администрации Белграда революцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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