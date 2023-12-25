Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках

Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне беспорядков, которые произошли перед администрацией Белграда, в эфире телеканала Pink поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящейся акции протеста.

В Сербии сторонники оппозиции перекрыли центр Белграда

Президент Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили на 25 декабря встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко. Как указал глава государства, серьезные травмы в результате протестов получили два сотрудника правоохранительных органов, задержаны более 35 человек.

Ранее Вучич в ходе экстренного обращения к жителям страны отказался считать протесты около здания администрации Белграда революцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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