Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу возможной войны
Белорусам не стоит переживать по поводу возможности войны, у республики есть, чем ответить в случае боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с жителями Шкловского района Могилевской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Политик призвал граждан не волноваться, указав, что на республику «пока никто не наступает». Как отметил Лукашенко, когда на границе украинские силы попробовали «натопыриться», белорусская сторона ответила на это.
«Они ушли – мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают… Успокойтесь, живите и работайте спокойно», — заявил президент.
Лукашенко также пообещал «задолго» проинформировать граждан в случае какого-либо обострения.
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