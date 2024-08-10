Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу возможной войны

Белорусам не стоит переживать по поводу возможности войны, у республики есть, чем ответить в случае боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с жителями Шкловского района Могилевской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

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Политик призвал граждан не волноваться, указав, что на республику «пока никто не наступает». Как отметил Лукашенко, когда на границе украинские силы попробовали «натопыриться», белорусская сторона ответила на это.

«Они ушли – мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают… Успокойтесь, живите и работайте спокойно», — заявил президент.

Лукашенко также пообещал «задолго» проинформировать граждан в случае какого-либо обострения.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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