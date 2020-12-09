Иск о пересмотре голосования в Пенсильвании отклонен Верховным судом США

Верховный суд США отказал в иске о пересмотре победы Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании, сообщает РИА Новости.

Суд не стал заслушивать апелляцию по делу без объяснений, так как не обязан аргументировать свое решение.

Axios: Трамп пропустит инаугурацию Байдена

Иск оспаривал закон в Пенсильвании, позволяющий голосовать по почте.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп на прошлой недели дважды звонил спикеру палаты представителей штата Пенсильвания Брайану Катлеру с просьбой помочь ему изменить результаты президентских выборов в этом штате.

Ряд ведущих американских СМИ сообщили ранее о победе на президентских выборах Джозефа Байдена. Трамп и его команда оспаривают результаты выборов, ссылаясь на «многочисленные нарушения» в некоторых штатах. Судебные разбирательства по требованию президента исключить из подсчета часть избирательных бюллетеней продолжаются.

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