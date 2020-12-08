СМИ: Трамп просил заксобрание Пенсильвании изменить итоги выборов

Действующий президент США Дональд Трамп на прошлой недели дважды звонил спикеру палаты представителей штата Пенсильвания Брайану Катлеру с просьбой помочь ему изменить результаты президентских выборов в этом штате, пишет газета Washington Post.

Информацию о просьбе президента подтвердили в пресс-службе Катлера. Отмечается, что в ходе разговора со спикером Трамп ссылался на «нарушения» и просил законодательное собрание штата отобрать в коллегию выборщиков новых кандидатов, которые поддержали бы его вместо кандидата от Демократической Партии США Джозефа Байдена.

Washington Post напомнила, что ранее Трамп обращался со схожей просьбой к губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу и парламентариям-республиканцам от штата Мичиган.