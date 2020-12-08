СМИ: Трамп просил заксобрание Пенсильвании изменить итоги выборов

Действующий президент США Дональд Трамп на прошлой недели дважды звонил спикеру палаты представителей штата Пенсильвания Брайану Катлеру с просьбой помочь ему изменить результаты президентских выборов в этом штате, пишет газета Washington Post.

Информацию о просьбе президента подтвердили в пресс-службе Катлера. Отмечается, что в ходе разговора со спикером Трамп ссылался на «нарушения» и просил законодательное собрание штата отобрать в коллегию выборщиков новых кандидатов, которые поддержали бы его вместо кандидата от Демократической Партии США Джозефа Байдена.

Washington Post напомнила, что ранее Трамп обращался со схожей просьбой к губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу и парламентариям-республиканцам от штата Мичиган.

Трамп настоял на продолжении подсчета голосов на выборах

Ряд ведущих американских СМИ сообщили ранее о победе на президентских выборах Джозефа Байдена. Трамп и его команда оспаривают результаты выборов, ссылаясь на «многочисленные нарушения» в некоторых штатах. Судебные разбирательства по требованию президента исключить из подсчета часть избирательных бюллетеней продолжаются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАБайденТрамп
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