Сенатор Климов призвал наказать виновных в нападении на Русский дом в Праге

Атака на Русский дом в Чехии является преступлением против граждан и имущества России, поэтому нужны не только дипломатические меры, но и уголовная ответственность для зачинщиков нападения. Такую позицию в беседе с НСН высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Вечером 26 марта неизвестные закидали «коктейлями Молотова» Русский дом в Праге. Из шести зажигательных смесей взорвались три, был частично поврежден фасад здания, пострадавших нет. В Россотрудничестве нападение назвали спланированной террористической атакой, а официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала это как «варварский акт». Сенатор Андрей Климов считает атаку провокацией от бессилия.

«Они хотят показать свою безнаказанность и спровоцировать нас на какие-то действия, которые в долгосрочной перспективе России были бы не на пользу. Другое дело, что это все от бессилия происходит. Если бы они могли какими-то другими методами сработать, они бы сработали давно, а у них ничего не осталось. Я думаю, что еще будет где-то повторяться подобное», — сказал он.

Эксперт отметил, что существует стандартный набор мер дипломатического реагирования, однако он считает, что зачинщиков атаки нужно наказывать жестче.

«С моей личной точки зрения, такие истории обязательно должны сопровождаться возбуждением уголовных дел. Это явное преступление против нашего имущества и, возможно, против наших граждан. Надо выставлять обязательно судебные иски, и в их юрисдикции тоже. Каждый человек, который пытается работать против нашего имущества, наших граждан, их здоровья, жизни и прочее, он должен перестать чувствовать себя в безопасности на этой земле. Делать это можно, но делать это надо системно. И не только в отношении с Чехией, а вообще других стран. Чтобы думать боялись что-то делать против нашего государства и наших людей. Вот надо этого добиваться», — поделился мнением Климов.

Сенатор добавил, что такие меры можно осуществлять, находясь в рамках Устава ООН.

Ранее военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Русскому дому в Ливане. Как подчеркнул глава Россотрудничества Евгений Примаков, нападение ничем не было спровоцировано, так как в культурном центре не велось военной деятельности.

