Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
Власти Ирландии объявили о высылке из страны четверых российских дипломатов, сообщает пресс-служба МИД республики.
В сообщении говорится, что в министерство был вызван посол России в Дублине, где ему будет вручена соответствующая нота.
«Деятельность лиц, объявленных персонами нон грата, не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения», - подчеркнули в ирландском МИД.
Ранее в Бельгии приняли решение выслать 21 российского дипломата. Речь идёт о сотрудниках, аккредитованных в качестве российских дипломатов в посольстве РФ в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене.
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