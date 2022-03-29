Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов

В сообщении говорится, что в министерство был вызван посол России в Дублине, где ему будет вручена соответствующая нота.

«Деятельность лиц, объявленных персонами нон грата, не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения», - подчеркнули в ирландском МИД.

Ранее в Бельгии приняли решение выслать 21 российского дипломата. Речь идёт о сотрудниках, аккредитованных в качестве российских дипломатов в посольстве РФ в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене.