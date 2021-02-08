Иранский МИД выразил протест Москве из-за названия Персидского залива

Иран направил ноту протеста в МИД России из-за названия Персидского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде.

По его словам, ноту передали через посольство Ирана в Москве. Это связано с тем, что на арабоязычной версии страницы российского министерства в Twitter в одном из постов упоминался «Арабский залив».