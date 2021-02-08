Иранский МИД выразил протест Москве из-за названия Персидского залива

Иран направил ноту протеста в МИД России из-за названия Персидского залива, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде.

По его словам, ноту передали через посольство Ирана в Москве. Это связано с тем, что на арабоязычной версии страницы российского министерства в Twitter в одном из постов упоминался «Арабский залив».

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Иран единственный из стран Персидского залива использует название рекомендованное Организацией объединенных наций название «Персидский залив». Арабские страны, расположенные к северу от залива, придерживаются названия «Арабский залив».

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «планете будет лучше» без президента США Дональда Трампа и госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео. Об этом глава иранского МИД написал в своём Twitter-аккаунте.

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ФОТО: РИА Новости
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