Глава МИД Ирана: Планете будет лучше без Трампа и Помпео

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «планете будет лучше» без президента США Дональда Трампа и госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео. Об этом глава иранского МИД написал в своём Twitter-аккаунте.

По словам Зарифа, нанесённого Трампом ущерба человечеству «недостаточно его экстремистам».

«В свои последние бесславные дни обозначение хуситов (террористами) для усугубления гуманитарного кошмара и разжигающая войну ложь против Ирана со стороны Помпео демонстрируют полное презрение к миру», — написал глава МИД Ирана.

Ранее в понедельник Майк Помпео подтвердил намерение объявить хуситов (йеменское движение «Ансар Алла»), поддерживаемых Ираном, террористической организацией.

