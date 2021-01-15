Глава МИД Ирана: Планете будет лучше без Трампа и Помпео
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «планете будет лучше» без президента США Дональда Трампа и госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео. Об этом глава иранского МИД написал в своём Twitter-аккаунте.
По словам Зарифа, нанесённого Трампом ущерба человечеству «недостаточно его экстремистам».
«В свои последние бесславные дни обозначение хуситов (террористами) для усугубления гуманитарного кошмара и разжигающая войну ложь против Ирана со стороны Помпео демонстрируют полное презрение к миру», — написал глава МИД Ирана.
Ранее в понедельник Майк Помпео подтвердил намерение объявить хуситов (йеменское движение «Ансар Алла»), поддерживаемых Ираном, террористической организацией.
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