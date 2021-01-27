Иран планирует заключить договор о поставках российской вакцины «Спутник V»

Иран ведет переговоры о поставках российской вакцины от COVID «Спутник V», передает РИА Новости.

Сделку могут заключить в ближайшее время – в среду или в четверг. Ранее эту вакцину зарегистрировали в Иране.

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Во вторник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заключили договор с производителем фармацевтической продукции из Турции о выпуске в республике вакцины от COVID-19 «Спутник V». В соглашении говорится о производстве одного миллиона доз препарата в год.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, она уже зарегистрирована в 14 странах, рассказал во вторник глава РФПИ Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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