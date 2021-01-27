Иран планирует заключить договор о поставках российской вакцины «Спутник V»

Во вторник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заключили договор с производителем фармацевтической продукции из Турции о выпуске в республике вакцины от COVID-19 «Спутник V». В соглашении говорится о производстве одного миллиона доз препарата в год.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, она уже зарегистрирована в 14 странах, рассказал во вторник глава РФПИ Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

