Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаках на Saudi Aramco
Представитель оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алирез Джафарзаде заявил о том, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии подготовило иранское правительство. Как сообщает ТАСС с таким утверждением он выступил на конференции в США.
По его словам, выполнение операции по атаке на Saudi Aramco обеспечили элитные части ВС Ирана (Корпус стражей исламской революции, КСИР).
Напомним, нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе были обстреляны с беспилотников 14 сентября. После инцидента Саудовская Аравия сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. В Иране свою причастность к инциденту отрицают.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту
- Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
- В РФ планируют в 6 раз увеличить штрафы для уклоняющихся от службы в армии
- В МИД РФ призвали США прекратить «бестолковые игры в санкции»
- В правительстве озвучили объем «серых» зарплат в России