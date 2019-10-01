Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаках на Saudi Aramco

По его словам, выполнение операции по атаке на Saudi Aramco обеспечили элитные части ВС Ирана (Корпус стражей исламской революции, КСИР).

Напомним, нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе были обстреляны с беспилотников 14 сентября. После инцидента Саудовская Аравия сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. В Иране свою причастность к инциденту отрицают.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.





