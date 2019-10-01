Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаках на Saudi Aramco

1 октября 201900:18

Представитель оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алирез Джафарзаде заявил о том, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии подготовило иранское правительство. Как сообщает ТАСС с таким утверждением он выступил на конференции в США.

Виноват Иран? Кому выгодна атака на НПЗ Саудовской Аравии

По его словам, выполнение операции по атаке на Saudi Aramco обеспечили элитные части ВС Ирана (Корпус стражей исламской революции, КСИР).

Напомним, нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе были обстреляны с беспилотников 14 сентября. После инцидента Саудовская Аравия сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. В Иране свою причастность к инциденту отрицают.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.



Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ТЕГИ:ИранСаудовская Аравия