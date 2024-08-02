Иран потребовал от Евросоюза оказать давление на Израиль

Сообщается, что Багери обеспокоен из-за «молчания» ЕС по поводу убийства в Тегеране ночью 31 июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Дипломат отметил, что Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы Израиль не предпринимал подобные шаги. Он также потребовал надавить на Израиль «с целью выполнения им своих обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности».

В ведомстве также подчеркнули, что дальнейшее бездействие Евросоюза приведет к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что Хания, возможно, погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад.

