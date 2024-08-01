СМИ: Хания мог погибнуть из-за взрыва бомбы, а не ракетного удара

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, возможно, погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источников газеты, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно после того, как Хания вошел в свою комнату. В результате взрыва несколько окон были выбиты, а часть внешней стены разрушена, что подтверждается фотографиями с места происшествия, опубликованными в газете.

Израиль не берет на себя ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС

По информации NYT, планирование операции по устранению главы политбюро ХАМАС заняло несколько месяцев и включало детальное наблюдение за его резиденцией в Тегеране. Газета также сообщает, что повреждения здания соответствуют последствиям взрыва бомбы, а не ракетного удара.

Источники издания утверждают, несколько американских официальных лиц считают, что за убийством Хании стоит Израиль. Якобы сотрудники израильской разведки незамедлительно сообщили США и другим западным государствам о подробностях операции сразу после ее завершения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПалестинаИзраильХамас

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