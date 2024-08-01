СМИ: Хания мог погибнуть из-за взрыва бомбы, а не ракетного удара

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, возможно, погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источников газеты, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно после того, как Хания вошел в свою комнату. В результате взрыва несколько окон были выбиты, а часть внешней стены разрушена, что подтверждается фотографиями с места происшествия, опубликованными в газете.